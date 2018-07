All'aeroporto Leonardo Da Vinci vacanze senza stress con il vademecum del viaggiatore

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 15:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luglio, tempo di vacanze e di dubbi e imprevisti prima della partenza. Quante volte vi sarete chiesti: posso portare il profumo? O lo shampoo? E se la carta di identità è scaduta? Aiuto, verrebbe da esclamare. Ma per chi vola dal Leonardo Da Vinci di Fiumicino, ecco il vademecum del viaggiatore saggio. A ogni domanda una risposta per partire senza stress e adeguatamente informati.Il bagaglio a mano, che viene accuratamente controllato alla stregua di quello da stiva, deve essere solitamente di dimensioni non superiori ai 115 cm complessivi. I bagagli più grandi vengono etichettati e caricati in stiva al banco check-in. Alcune compagnie applicano restrizioni più rigide. Per conoscere i limiti di peso e dimensioni applicati al bagaglio (franchigia), occorre rivolgersi alla propria compagnia aerea.La normativa europea in vigore dal 2006 limita, ma non vieta, la possibilità di portare liquidi nel bagaglio a mano (profumi, creme, schiuma da barba, cosmetici, dentifricio, ecc.).Le norme prescritte dal regolamento comunitario sono inderogabili, pertanto gli addetti alla sicurezza sono obbligati ad applicarle alla lettera. E’ pertanto consigliato arrivare in aeroporto già in possesso del sacchetto di plastica richiudibile, al fine di evitare ritardi o disguidi. Qualora se ne fosse sprovvisti, è possibile richiederlo ai controlli di sicurezza stessi. Superati i controlli, l'acquisto dei liquidi non è soggetto ad alcun tipo di restrizione: i negozi in aeroporto, infatti, sono dotati di buste sigillate per il trasporto sino all'imbarco.Le operazioni di accettazione dei voli nazionali e internazionali variano a seconda della destinazione e della compagnia aerea, alla quale ci si può rivolgere per conoscere i dettagli. Al banco check-in occorre presentare al personale di compagnia o delle società di handling il biglietto e un documento - passaporto o carta d'identità - in corso di validità. Inoltre bisogna accertarsi che il Paese in cui ci si reca non richieda vaccinazioni particolari o il visto di ingresso. Si rammenta inoltre che dopo il check-in, e prima di recarsi ai gate per l’imbarco, ogni passeggero deve effettuare i controlli di sicurezza. I tempi per l’effettuazione dei controlli di sicurezza possono variare anche nel corso di una stessa giornata. Si raccomanda pertanto di arrivare in aeroporto sempre con congruo anticipo.Nessun panico, si può rifare la carta di identità "al volo" in aeroporto a Fiumicino, grazie al nuovo sportello di rilascio carte di identità che rappresenta un segno concreto del lavoro sinergico e collaborativo, tra il comune di Fiumicino e Aeroporti di Roma. Un servizio prestato - dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16:00 e il sabato, dalle 8.00 alle 14:00 - per risolvere l'impossibilità d'imbarco di passeggeri che, pur muniti di titolo di viaggio, non dispongono di un documento d'identità in corso di validità o non valido per l'espatrio che potrà essere emesso subito rivolgendosi direttamente al personale del comune presente allo sportello. Una prestazione che permette, soprattutto ai viaggiatori, di poter partire comunque, regolarizzando con l'emissione a vista e quindi "all'ultimo secondo" di un nuovo documento. Le modalità di rilascio sono le seguenti: basta restituire il documento scaduto o deteriorato; oppure, presentare denuncia di smarrimento unitamente ad altro documento di riconoscimento alla presenza di due testimoni. Il servizio non effettua la prima emissione del documento. I viaggiatori che transitano nello scalo romano potranno identificare l'ufficio e facilmente raggiungerlo grazie a una segnaletica d'indirizzo adeguata. Lo sportello dispone logisticamente di una piattaforma informatica in grado di connettersi e attingere alla banca dati dei vari comuni italiani, che aderiscono alla rete, per redigere i documenti richiesti.Il box ha anche funzione di punto cortesia al pubblico e svolge altri servizi non solo a carattere amministrativo, ma anche di promozione turistica e storico-culturale.In seguito alla liberalizzazione dei servizi aeroportuali, i servizi di riconsegna bagagli sono erogati esclusivamente dalle società di handling (assistenza a terra) e non dalla società di gestione.Gli handler che svolgono i servizi a terra per conto delle compagnie aeree sono:· Alitalia· WFS· AviaPartner· Aviation Services· ConsultaIn caso di smarrimento del bagaglio, occorre rivolgersi immediatamente ai banchi Lost and found (bagagli smarriti) della società di handling responsabile, indicata sui monitor accanto ai nastri.