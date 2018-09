Manuale per raggiungere l'aeroporto senza stress

Giovedì 27 Luglio 2017 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 14:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I voli sono stati prenotati, ma a Fiumicino come andiamo? Ecco, questa è la fatidica domanda prima di ogni viaggio, seguita dal panico per lo spettro dei contrattempi che potrebbero farci arrivare tardi e dal timore di pagare più il trasferimento al Leonardo Da Vinci del biglietto aereo.In realtà ci sono molteplici alternative, anche molto economiche. L’ultima, una vera novità per Fiumicino, è il car sharing, che ora offre con due diverse compagnie questa possibilità. Ci sono quaranta stalli per le Fiat 500 di Enjoy e le Smart Fortwo di Car2go nel parcheggio Breve Sosta de Terminal 1 e, come succede normalmente, tutto si fa grazie alle rispettive app. Altra opzione, è quella dei numerosi parcheggi che esistono a Fiumicino e dintorni. Quelli gestiti direttamente da Adr hanno diverse fasce di prezzo: il più economico è il lunga sosta con 1.700 posti auto coperti da pannelli fotovoltaici e con 2.000 posti scoperti (costano ancora meno). Spiegano ad Adr: «Entrambi sono collegati ai Terminal da un servizio navetta, che passa con una frequenza di 5 minuti». Il segreto comunque è sfruttare le offerte on line prenotando per tempo (si può usare anche la app Rome Airports). La gamma dei parcheggi dentro l'aeroporto (riconoscibili con il marchio Easy Parking) prevede anche soluzioni più rapide: «I parcheggi Terminal A-B-C-D offrono oltre 3.500 posti auto interamente coperti a pochi minuti dai check-in, raggiungibili grazie ai tapis roulant. Ogni livello è dotato di indicatori led che mostrano il numero di posti liberi e in ogni stallo è presente un segnaposto che permette di ritrovare l'auto in pochi istanti». Ci sono anche 70 aree per le moto, mentre chi è di fretta e meno attento al portafoglio può utilizzare la formula Car Valet, grazie al quale si lascia la macchina direttamente all’operatore di fronte al terminal delle partenze.Se invece trovo un’anima santa che mi accompagna? Va usata l’area di sosta rapida gratuita Kiss&Go: dal momento dell’accesso si hanno a disposizione 15 minuti per baci e abbracci.Altra opzione da non sottovalutare, visto che ci consente di evitare il traffico, è quella dei treni: Fiumicino è tra gli aeroporti che possono vantare una stazione adiacente ai terminal, grazie al Leonardo express in 32 minuti si raggiunge stazione Termini (14 euro), con il regionale Fl1 (8 euro) numerose stazioni strategiche come Trastevere, Ostiense e Tiburtina. «Inoltre - sottolineano ad Adr - quattro treni ad Alta Velocità, due in arrivo e due in partenza, collegano quotidianamente l'aeroporto Leonardo da Vinci con le città di Roma, Firenze, Bologna, Padova e Venezia, senza dover effettuare cambi intermedi».Infine, oltre ai taxi (tariffa fissa per i collegamenti all'interno delle Mura Aureliane) ci sono anche i bus, all'esterno del terminal arrivi, gestiti da varie compagnie (Cotral, Sit Bus Shittle, Tam, Terravision e Atral Schiattini).