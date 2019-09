Aeroporto Leonardo Da Vinci, stop barriere architettoniche: tutti i servizi per i passeggeri con difficoltà motorie

di Mirko Polisano

L'aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, sempre più accessibile ai passeggeri con ridotta mobilità, offre un servizio di assistenza dedicata e a 360 gradi per facilitare il viaggio. Fiore all'occhiello in questa offerta èche da oltre 10 anni assicura a questi passeggeri l'assistenza a terra, in partenza, in transito e in arrivo allo scalo internazionale.Il servizio è erogatocon personale specializzato, costantemente aggiornato con nozioni di fisiologia per il sollevamento della persona, e in grado di effettuare ogni tipo di assistenza nel modo più confortevole.Inoltre, la Società dispone di alcuni operatori in grado di comunicare con ilIl servizio di assistenza è garantito nel rispetto della sicurezza e dei tempi, così da rendere confortevole l'esperienza di chi viaggia.I mezzi e le risorse di ADR Assistance sono tali da garantire la possibilità del servizio di assistenza per tutte le tipologie di passeggero e per ogni fascia di età, su ogni tipo di aeromobile operante negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.Il servizio erogato, esclusivamente a titolo gratuito per i passeggeri PRM (passeggeri a ridotta mobilità), risponde agli standard qualitativi previsti nella normativa di riferimentoIl sistema di qualità nella progettazione ed erogazione dei servizi di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità offerta da ADR Assistance, società del Gruppo Aeroporti di Roma ha ottenuto nel 2010 e rinnovato periodicamente, la certificazione UNI EN ISO9001:2008.I servizi sono assegnati tramite un sistema informatico che gli operatori ricevono tramite smartphone per tracciare il servizio. All’interno dei terminal dello scalo di Fiumicino, è a disposizione un parco di sedie a rotelle di diverse tipologie, per accompagnare i passeggeri fino al gate e all’interno dell’aeromobile. Per il trasferimento in pista, c'è la possibilità di utilizzare minivan allestiti con sollevatori per sedie a rotelle e gli. Questi ultimi sono mezzi speciali che permettono di far salire e scendere dall’aeromobile i passeggeri che hanno bisogno di assistenza nel caso in cui siano necessarie le scale per accedere/discendere dall’aeromobile.I nostri mezzi sono oggetto di accurati programmi di manutenzione e di controlli periodici da parte di enti interni e terzi.