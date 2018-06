Astrofisico precario in Italia diventa professore a Miami: «In un anno guadagno quanto quattro qui»

L', che non di certo passa alle cronache per operatività e funzionalità, ha aperto una nuova rotta:. L'aeroporto crotonese è stato riaperto di recente e un aeromobile, sabato 9 giugno, è rimasto in volo sui cieli dellain attesa che l’aeroporto fosse nuovamente operativo. Domenica idel volo Crotone-Bergamo disono stati costretti a restare in aereo in attesa di decollo per più di un'ora e mezza, l’aereo è ripartito dopo le 15.00 con destinazione Lamezia perché doveva rifornirsi.Gliper i piloti e compagnie sulle operatività aeroportuali indicava che dalanche all’aeroporto di Crotone c’era la possibilità di poter fare carburante ma la notte del 9 è arrivata una nuova nota che escludeva la possibilità per gli aerei di fare rifornimento in quello scalo. La, società che gestisce l’aeroporto, doveva garantire il servizio, e così il volo, atterrato in perfetto orario alle 13.20 e che sarebbe dovuto ripartire dalla città di Pitagora alle 13.45, si è trovato davanti idello scaloe i piloti hanno dovuto attendere unper decollare nuovamente da Crotone. L'aereo che sorvolava il piccolo, caratterizzato da aperture ad intermittenza, alle 15.55 è riuscito ad atterrare aper fare rifornimento e cona raggiungere. Il primo di giugno è volato il primo aereo dopo quasi due anni di chiusura ma i voli pere Bergamo, le uniche due destinazioni, non avvengono nemmeno quotidiamente.