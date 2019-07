Aereo decolla bassissimo sopra le case: proteste e paura in città

Ore 18 e 45 minuti circa, di oggi 28 luglio, domenica. Il Gazzettino riceve segnalazioni allarmate e anche arrabbiate da parte di cittadini residenti a Treviso città, questo viene riportato sul sito del quotidiano. Tutte riferiscono la stessa circostanza: risulta che un aereo in fase di decollo dall'aeroporto di Treviso abbia sorvolato la città a bassissima quota. Non risulta vi sia stata alcuna emergenza, quindi tutto normale e non c'è da preoccuparsi, ma evidentemente la quota tenuta dall'aereo era un po' più bassa del solito.... forse "troppo" bassa? Domenica 28 Luglio 2019, 20:10

