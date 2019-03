Aereo sospetto sui cieli italiani: due caccia decollano dalla base di Grosseto

Nella notte 2 #Eurofighter del #4Stormo in servizio di sorveglianza spazio aereo, sono decollati su #scramble da #Grosseto per intercettare un ATR42. I 2 aerei hanno raggiunto il velivolo sul mare Adriatico e dopo aver accertato che avesse ripreso le comunicazioni sono rientrati pic.twitter.com/NjExcUiGE7 — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 10, 2019

Ultimo aggiornamento: 14:14

Due caccia italiani dell'Aeronautica Militare sono decollati, ieri notte poco dopo le 23:30, per intercettare un velivolo di nazionalità polacca. Il decollo, avvenuto rapidamente dalla base aerea di Grosseto, sede del 4ø Stormo, si è reso necessario dopo che l'aereo civile ATR-42, in volo sul territorio italiano sulla rotta Skopje-Lipsia, aveva interrotto le comunicazioni con gli Enti del controllo del traffico aereo. Glihanno intercettato velocemente il velivolo sul mare Adriatico e, come previsto dalle procedure, hanno verificato la situazione dell'aeromobile e si sono accertati che l'equipaggio avesse ripristinato i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due velivoli sono poi rientrati alla base per riprendere il servizio di prontezza.