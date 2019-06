Un aereo decollato da Roma "scompare" dai cieli, scatta subito la procedura di emergenza. Un caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo si è alzato rapidamente in volo nel primo pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (Treviso), sede del 51 Stormo, per intercettare un velivolo civile privato decollato da Roma Urbe e diretto a Baden Baden (Germania), che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico aereo (ATC).



L'ordine di decollo immediato, in gergo tecnico «scramble», è stato dato dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile nell'area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO. Il personale «guida caccia» del 11 Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico ha fornito al pilota del caccia Eurofighter in volo le informazioni necessarie per intercettare il velivolo che stava sorvolando lo spazio aereo nazionale. Giunto nell'area interessata, il caccia F-2000 Eurofighter del 36ø Stormo ha identificato il velivolo civile per la prevista VId (Visual Identification) e dopo aver accertato che non ci fossero condizioni di emergenza, lo ha scortato fino al confine dello spazio aereo nazionale. Mercoled√¨ 5 Giugno 2019, 20:07

