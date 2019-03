Aereo caduto, il figlio dei volontari Carlo e Gabriella: «Non erano eroi, solo brave persone»

Aereo Ethiopian, perde il volo per due minuti: «È il mio giorno fortunato, a Nairobi ci sono arrivato»​

I coniugi, morti nell'in Etiopia di ieri, erano dueitaliani che da oltre 16 anni viaggiavano in Africa per mettersi al servizio delle popolazioni, insieme all'associazione Africa Tremila. La coppia, residente ad, è tra le vittime confermate della tragedia e ora il figlio,, li vuole ricordare con una descrizione spiazzante.«Ho sentito dire che i miei erano due: non è così. Erano persone semplici, dedite ai loro impegni di volontariato, grazie ai forti valori che coltivavano» - spiega Andrea Spini all'AdnKronos - «Vivevano per la gente comune, ma non erano supereroi: erano persone di, come ce ne sono tante nel mondo». Il figlio di, poi, aggiunge: «Anche se è sbagliato considerarli eroi, per me erano delle persone straordinarie, con grande dignità e con un amore sconfinato verso i figli e i nipoti che poi riversavano anche sugli altri».erano volontari in Africa sin dal 2002, quando l'uomo andò in pensione. Il figlio racconta così i genitori: «Il babbo è andato in pensione nel marzo di quell'anno e nel giugno successivo è partito per la prima volta. La paura? Non faceva parte della vita del babbo e della mamma».