Sciopero aereo lunedì 25 marzo: disagi in tutta Italia. L'elenco dei voli garantiti

si annuncia una giornata nera pwer chi volerà a causa dello sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo si fermeranno dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, Anpac e Apnav hanno confermato lo sciopero di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia.Per Alitalia sono già stati cancellati 97 voli. Alitalia comunica che per limitare i disagi dei passeggeri, ha attivato un piano che prevede l’impiego di aerei più capienti per riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. La compagnia invita inoltre i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sitochiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.«Nonostante l’accordo - dicono i sindacati - ci sono ancora tanti dubbi sulla gestione della società ed è urgente avviare la nuova Alitalia in netta discontinuità per rilanciarla». Stop più lungo invece, per il personale navigante di Air Italy, che ha indetto uno sciopero di 24 ore. La compagnia spiega che «le fasce orarie garantite sono dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21».