Aerei russi a ridosso dei confini Nato, due caccia italiani volano per intercettarli

Aerei russi in volo a ridosso dei confini della Nato, decollano caccia italiani: è proprio l'Aeronautica Militare italiana a darne notizia in un tweet poco fa. Due Eurofighter impegnati in attività di air policing in Polonia sono decollati, ieri e oggi, per intercettare aerei russi in volo vicino ai confini.

Due nuovi decolli su allarme per gli #Eurofighter dell’#AeronauticaMilitare impegnati in attività di #AirPolicing in Polonia.

I caccia italiani sono decollati, ieri e oggi, per intercettare aerei russi in volo a ridosso dei confini #NATO

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 18:10

