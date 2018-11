Amato è stato bloccato e portato fuori dopo un'irruzione dei carabinieri: poco prima aveva rilasciato due ostaggi. Alla vista dei militari che portavano fuori il condannato di Aemilia, c'è stato un applauso delle persone presenti. «Sono quello condannato per il processo Aemilia», si era presentato alle Poste stamattina: sulla testa di Amato pendeva un ordine di carcerazione, cui si era sottratto. Le quattro donne tenute in ostaggio, liberate dal blitz dei carabinieri, sono tutte incolumi: il sequestratore sarà portato in caserma. Inizialmente gli ostaggi erano cinque, ma una cassiera di 54 anni era stata rilasciata quando si era sentita male ed era stata soccorsa dal 118.

È stato arrestato, l'uomo condannato a 19 anni di carcere per il processo di 'Ndrangheta '' (processo che ha visto qualche giorno fa ancheche intorno alle 9 di stamattina si era barricato dentro un ufficio postale di Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia, armato di coltello e al grido di «Vi ammazzo tutti».e se l'uomo si sia arreso spontaneamente o se l'arresto sia arrivato ad opera del blitz dei carabinieri.L'uomo aveva fatto uscire tutti i clienti,delle Poste: gli ostaggi sarebbero tutte donne, compresa la direttrice della filiale. Poco dopo le 12 una delle donne in ostaggio è stata lasciata libera e, all'esterno dell'immobile, ha avuto un mancamento. Le forze dell'ordine hanno intavolato le trattative e chiuso l'area limitrofa. L'uomo avrebbe fatto una sola richiesta: parlare con il ministro degli InterniIl processo «Aemilia», che si è concluso pochi giorni fa, è stato il più grande processo della storia per infiltrazioni di, dove 148 sono stati gli imputati condannati in primo grado. Fra questi,, condanato a due anni, e suo padre Giuseppe, a 19. L'ex attaccante ha sempre dichiarato la sua innocenza.