Colpo di fulmine all'Adunata, l'appello di Sabrina: «Cerco alpino di nome Francesco, segni particolari: sosia di Staffelli»

Sembra la prima stagione di una serie tv quella che da ieri, 15 maggio, sta andando in scena nel gruppo Facebook "Adunata Alpini 2023 Udine nell'attesa...". Il genere è commedia romantica e la protagonista in questione è Sabrina Puggioni, friulana di Fagagna, alla ricerca della penna nera di cui si è perdutamente innamorata nei quattro giorni di Adunata.

Colpo di fulmine all'Adunata degli Alpini di Udine

Un vero e proprio colpo di fulmine, che rischia però di rimanere fine a se stesso, dal momento che i due protagonisti si sono persi di vista dopo la quattro giorni friulana. Chiamato a raccolta il popolo del web, la donna ha affidato a un post social un breve identikit dell'uomo che ha fatto breccia nel suo cuore. Si chiama Francesco, è un Alpino del 1974, vive a Milano e durante il raduno a Udine aveva fatto campo base in piazza Oberdan. Poche informazioni, alle quali però si aggiunge un dettaglio, che per l'infatuata avrebbe dovuto essere rilevante nel ritrovamento: «Particolari? Sosia di Staffelli».

L'appello social per ritrovare l'amore

L'appello lanciato dall'innamorata ha ricevuto subito una pioggia di commenti e condivisioni.

E allora eccolo lì, l'Alpino che le rubò il cuore, ma non il numero di telefono, che avrebbe senz'altro facilitato il contatto. Si spera dunque nel lieto fine, che, però viene interrotto bruscamente dal commento di una persona che avvisa: «Per conto di un amico ha fatto sapere che non vuole essere rintracciato». Ma l'innamorata friulana non demorde: «Preferisco che me lo dica lui». Una storia che potrebbe vivere una seconda stagione, il prossimo anno, quando il raduno sarà a Vicenza. Sempre che non arrivi il vero Staffelli a consegnare un Tapiro.

