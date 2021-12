Travolge e uccide 27enne che attraversava sulle strisce: caccia al pirata della strada

E' caccia al pirata della strada che ieri sera ha travolto e ucciso un ragazzo di 27 anni, Adrien Olmo, ed è poi fuggito. L'incidente stradale è avvenuto in via Miano, alla periferia Nord di Napoli. Il giovane, nato in Romania ed adottato da una famiglia napoletana, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, all'altezza di Portapiccola - secondo la ricostruzione della Polizia Locale - quando è arrivata un'auto che lo ha investito lasciandolo ferito sulla strada.

Le condizioni del 27enne che risiedeva nella zona e stava tornando a casa, sono apparse subito molto gravi. Trasportato all'ospedale «Cardarelli», il giovane è morto poco dopo il ricovero. Sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Gli agenti del Reparto infortunistica della Polizia Locale, anche grazie a testimonianze raccolte sul posto, sono sulle tracce del pirata della strada.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 19:16

