Il Comune dove chi adotta un randagio dal canile non paga la Tari

L'dallaper chicomunale: è questa la singolare iniziativa promossa dal Comune di, in Basilicata. Ad annunciarla è stato il sindaco del piccolo centro lucano,L'iniziativa presentata dal sindaco riguarda iconvenzionato con il Comune. Per risolvere il problema del sovraffollamento negli stalli, il sindacoha deciso di ricambiare con l'esenzione dalla tassa sui rifiuti chiunque vorrà aiutare concretamente il canile, adottando almeno uno dei randagi ospitati.Le famiglie che adotteranno un cane dal canile convenzionato con il Comune, si legge nel post del sindaco di, «saranno esentate dal pagamento della tassa fino a quando il cane rimarrà in vita». I residenti potranno aderire all'iniziativa presentando la domanda al Comune a partire dal prossimo 1 aprile.