Adescava minori sul web e ne abusava: arrestato 48enne. «Li aspettava al buio travestito da donna»

Ragazzo di 18 anni picchiato e rapinato sul treno: arrestati due stranieri

Avrebbe usato un falso profilo femminile per adescare in rete quattro minorenni, attirandoli a casa sua a Saronno, nel varesotto, dove li: per questo un operaio di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip di Milano.