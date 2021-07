Adescava i bambini della scuola elementare, arrestato bidello

Un bidello è stato arrestato nel bresciano con le accuse di atti sessuali con minori, corruzione di minorenni e tentata prostituzione minorile. Il 56enne adesso si trova ai domiciliari.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo adescava ragazzini che frequentavano la scuola elementare statale di un paese vicino a Brescia. Le presunte vittime hanno confermato gli abusi durante gli interrogatori protetti. Alcuni abusi sarebbero avvenuti in casa del bidello.

L'uomo vive in casa con l'anziana madre. Da anni lavorava come bidello alla scuola del paese e pare, avesse problemi cognitivi. «Spiace che persone fragili psicologicamente vengano inserite nel mondo della scuola, bisognerebbe fare più attenzione» è il primo commento del sindaco del paese.

«Se le accuse saranno confermate, dispiace per i bambini che sono ancora più fragili. Staremo vicini come amministrazione a queste famiglie» ha aggiunto il primo cittadino.

