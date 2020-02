Adesca minorenne su Fb: «Mandami le tue foto nuda». Arrestato, lo aveva già fatto altre volte

Aveva adescato unachiedendole le sue foto nuda: lo aveva fatto tramite un falso profilo social,con la foto di un noto cantante canadese. Lui residente a Teramo, la ragazza viveva in Sicilia, nell'Ennese: e per l'uomo sono scattate le manette, per detenzione di materiale pedopornografico, dopo il tentativo di adescamento che risalirebbe allo scorso 20 ottobre.Le indagini sull'analisi dei dati telematici effettuate da personale della Polizia scientifica e della squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Nicosia hanno permesso di individuare il luogo di residenza e l'identità dell'indagato. La Procura distrettuale di Caltanissetta ha emesso un decreto di perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo, a cui hanno dato esecuzione gli agenti della Polizia postale di Teramo.In diversi dispositivi elettronici sequestrati i poliziotti hanno trovato un'ingente quantità di materiale pedopornografico: 68 video e più di 268 fotografie, tutte di ragazze minorenni. L'uomo ha confessato di aver adescato con analoghe modalità varie minorenni di diverse zone d'Italia. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di materiale pedopornografico e condotto nel carcere di Castrogno.