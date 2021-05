Addio coprifuoco, ecco da quando. Walter Ricciardi: «Guardando i dati, si può cancellare»

Mentre si discute di modificare il coprifuoco dalle 22 alle 23 o 24, spunta una data utile per la sua cancellazione definitiva: l'obbligo di stare a casa durante la notte potrebbe infatti essere cancellato dal 2 giugno, secondo quanto afferma Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto oggi a Buongiorno su SkyTg24. Per Ricciardi allentare il coprifuoco si può, ma «bisogna essere graduali nell'allentamento».

È verosimile che la misura scompaia il 2 giugno? «Guardando ai dati di oggi sì», dice. «Però dobbiamo prima vedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo fino a questo momento visto è definitiva. Nel caso in cui continuiamo a vedere questa tendenza alla diminuzione sì», si potrà superare il coprifuoco. «Nel caso in cui vedessimo inversione verso un nuovo aumento, è chiaro che dobbiamo porci dei dubbi». «Ogni ora - evidenzia Ricciardi - significa una mobilità di persone che va ad aumentare rischi. È chiaro, possiamo allentare. Possiamo permetterci di essere più rilassati, ma senza esagerare perché poi si ricade nei rischi che altri Paesi hanno pagato amaramente».

Come primo passo di quante ore sarebbe possibile portare avanti l'orario del coprifuoco? «Questo lo decide la politica, se fissarlo alle 23 o alle 24. Ma il concetto è questo: la limitazione della circolazione è ancora importante. Ad esempio, Taiwan sta avviando un lockdown con 23 casi, perché loro vogliono eliminare il virus, cosa che noi non abbiamo ancora fatto perché abbiamo migliaia di casi al giorno. Per cui, se siamo razionali, possiamo fare più o meno quasi tutto quel che vogliamo fare in termini di lavoro e tempo libero, ma senza abbassare eccessivamente».

