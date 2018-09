Tragica rissa all'addio al celibato: muore un 21 enne, 7 feriti. Caccia a tre stranieri

Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unfinisce in tragedia:un giovane die feriti altri sette persone. Tutto è cominciato attorno alle 22.15 di sabato sera, quando si è scatenata una rissa sfociata nell'omicidio del giovane durante i festeggiamenti per unLa morte del giovane di origine moldava è avvenuta via Largo Molino a Fontane di Villorba, a pochi metri dall'ingresso del noto pub Galloway.Secondo una prima ricostruzione operata da alcuni testimoni, pare che un gruppo di una quindicina tra ragazzi e ragazze dell'Est Europa, principalmente romeni e moldavi, si sia ritrovato nel pomeriggio per una grigliata in compagnia per festeggiare l'addio al celibato di uno dei ragazzi della compagnia e, proprio per questo motivo, durante la serata il gruppo si è poi recato presso l'abitazione del festeggiato a Fontane Chiesa Vecchia.Lì è scoppiata la rissa con altri stranieri. Pare che - un po' alterati dall'alcol - i giovani abbiano disturbato il vicinato, soprattutto alcuni trentenni, anche loro dell'Est Europa, che abitano in un appartamento limitrofo (e che pare ospitassero alcune donne poi fuggite). Tra i due gruppi sono dapprima volate parole grosse, forse anche per alcuni problemi già del passato, tanto che uno dei trentenni è sceso di corsa in strada per fronteggiare i ragazzini in festa. Nessuno si sarebbe però aspettato che tutti e tre i componenti dell'appartamento fossero di coltelli affilati e che, in breve, iniziasse una vera carneficina.Una profonda coltellata avrebbe colpito e ucciso il ventunenne. Appena la vittima si è accasciata a terra, i tre assalitori hanno raggiunto un'auto posteggiata nelle vicinanze e sono scappati prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. Il ragazzo a terra è stato soccorso da alcuni amici che gli hanno anche effettuato un massaggio cardiaco.Alcuni dei sette ragazzi feriti, tutti rimasti sanguinanti sul selciato, sono stati trasportati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Due sono in prognosi riservata a casa delle lesioni subite.Indagini affidate ai carabinieri che sono sulle tracce dei tre aggressori.IN AGGIORNAMENTO