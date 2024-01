Adamo Guerra, per il finto suicidio condannato a 500 euro di multa: aveva lasciato la moglie scappando in Grecia

di Redazione web

Adamo Guerra, l'uomo che ha finto il suicidio con la moglie ed è fuggito in Grecia, ha patteggiato 40 giorni di reclusione più 100 euro di multa, convertiti in una pena pecuniaria di 500 euro. Scomparso per due anni e ritrovato a Patrasso, è stato accusato di violazione degli obblighi familiari. La moglie Raffaella Borghi l'aveva denunciato e con l'aiuto della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" è riuscita a trovarlo lo scorso anno.

Assente all'udienza

Intanto, l'uomo continua a vivere la sua vita come fosse un fantasma. Da quando è stato rintracciato non ha mai rilasciato interviste, ma si è fatto vivo con i familiari per comunicare che aveva pensato davvero al suicidio per i debiti, optando poi per la fuga in Grecia. Dopo aver divorziato con la moglie lo scorso dicembre, il giudice l'ha condannato a corrispondere 500 euro mensili alla moglie.

