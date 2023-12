Adamo Guerra, divorzio dalla moglie: per 10 anni aveva fatto credere di essersi suicidato (ma era fuggito in Grecia)

La conclusione era quasi scontata: Adamo Guerra, l'uomo di Lugo che per dieci anni aveva fatto credere a tutti di essersi suicidato e nel frattempo si era trasferito in Grecia, ha divorziato dalla moglie Raffaella Borghi, che invece per tanti anni non si era data per vinta. Il matrimonio è finito con la sentenza depositata al tribunale di Ravenna pochi giorni fa.

La storia

Dopo le lettere in cui annunciava di volersi togliere la vita, Adamo Guerra aveva fatto perdere le sue tracce. Tre anni fa il ritrovamento in Grecia della trasmissione Rai "Chi l’ha visto?", che lo ha trivato sul posto di lavoro. Già alcuni anni fa alla moglie era arrivata una notifica di ritrovamento tramite i carabinieri, contattati dalle autorità in Grecia. A quel punto aveva cominciato a pensare che la storia del suicidio non fosse vera e che suo marito fosse scappato lasciandosi tutto alle spalle, compresi i figli.

Adamo Guerra, il finto suicida torna in Italia per divorziare dalla moglie (che non vedeva da 10 anni): l'incontro in tribunale e le lacrime di lei

Cosa ha raccontato ai familiari

Da quando è stato ritrovato non ha mai rilasciato interviste, ma ha solo spiegato ai familiari che in realtà aveva davvero pensato al suicidio a causa dei numerosi debiti. Poi ha cambiato idea, decidendo di trasferirsi in Grecia per cambiare vita, non facendosi rintracciare da nessuno. In Italia è tornato per la prima udienza del divorzio a Ravenna senza rivedere i figli. A gennaio il via al processo penale per la violazione degli obblighi familiari.

