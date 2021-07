Meteo: non sarà una domenica da passare in spiaggia, quella prevista per domani 18 luglio. Secondo le previsioni di 3bmeteo, arriveranno nubifragi e grandinate anche di forte intensità su alcune aree della Penisola, in particolare nel Mezzogiorno.

LE PREVISIONI METEO

Nelle regioni settentrionali ci sarà una maggiore stabilità, salvo pochi rovesci sulla Romagna e sporadici acquazzoni su Alpi e Prealpi nel pomeriggio con temperature tra i 29 e i 34 gradi.

Al centro, invece, ancora rovesci o temporali sul versante Adriatico e basso Lazio; in altre zone del centro, invece, ci sarà più sole con temperature in ascesa sul lato tirrenico (tra i 27 e 31 gradi).

Al Sud previsti forti acquazzoni e temporali sparsi già dall’alba, più frequenti a ridosso dell'Appennino. Al contrario di Nord e Centro, le temperature saranno in netto calo, comprese tra i 24 e i 29 gradi.

Ma il maltempo sembra essere limitato ad un solo giorno, perché già da lunedì si prevede un netto miglioramento che preparerà la penisola al caldo afoso, il cosiddetto anticiclone africano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA