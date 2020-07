Tragico incidente nella cava: precipita con la ruspa e muore a 55 anni

Ultimo aggiornamento: Saturday 25 July 2020, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragicoquesta mattina alla cava di travertino di Ponte d'Arli ad: ha perso la vita un uomo di 55 anni marchigiano.L'uomo era alla guida di una pala meccanica, quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Ascoli, è precipitato nel dirupo con il mezzo per alcune decine di metri. Immediati i soccorsi: è stato estratto dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco ed era anche stata allertata l'a, ma purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta.