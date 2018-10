Cinquemila bottiglie d'acqua lasciate al sole: maxi sequestro nel supermarket

Sabato 27 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ispezionando un supermercato, i carabinieri forestali della stazione Parco hanno accertato che all'esterno, su area di pertinenza dell'attività commerciale, c'erano da tempo circa 5.000 bottiglie di plastica contenenti acqua e circa 1.000 bottiglie di plastica contenenti bevande. Il tutto con conseguente pericolo di alterazione per la prolungata esposizione alla luce solare.Le bottiglie sono state sequestrate. Il titolare del supermercato di via Nazionale a Torre del Greco, un 55enne del posto, è stato denunciato. A suo carico si ipotizza la detenzione per il commercio di sostanze alimentari potenzialmente nocive.