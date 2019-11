ercoledì 13 novembre, l'attività scolastica di ogni ordine e grado è stata sospesa. La chiusura varrà per gli istituti del centro storico di Venezia, delle isole, di Lido e Pellestrina.



BLACK OUT. Black out segnati in molte parti del Lido e in campo Santa Margherita.

Piazza San Marco appare deserta e sommersa ormai da quasi un metro d'acqua mentre la marea continua a salire a Venezia spinta da un fortissimo vento di scirocco. Attraversare l'area davanti alla basilica è impossibile anche con gli stivaloni. La piazza è percorsa solo da imbarcazioni della polizia municipale e da altre strutture della protezione civile. «Questo è un disastro, questa volta bisognerà contare i danni», ha detto Brugnaro.

Martedì 12 Novembre 2019, 21:12

Disastro acqua alta a Venezia : le previsioni del Centro maree del Comune danno la situazione in grave peggioramento. Dai 148 centimetri delle ore 22 con l'82% della città allagata, si teme una punta massima di marea di 190 cm nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre.Il centro maree segnala che la laguna sta subendo gli effetti di non previste raffiche di vento da 100 Km orari.Se venisse raggiunta la soglia dei 190 cm si tratterebbe dellapiù elevata dal 1923, dopo i 194 cm della storica alluvione del 1966.sta effettuando un sopralluogo in barca, insieme alla polizia municipale per verificare la situazione tra Rialto e Piazza San Marco.Anche Chioggia questa notte è finita sott'acqua: si teme un'acqua alta di 190 centrimetri, ancora peggio che a Venezia.