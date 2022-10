Achille Occhetto, morto il figlio Malcom: «Stroncato da infarto alle Canarie». Il triste annuncio su Fb

Grave lutto per Achille Occhetto, ex segretario del Pci e primo segretario del Pds: il figlio Malcom è morto. Il triste annuncio è dato dalla pagina Facebook dello stesso ex politico: «Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita», scrive Occhetto annunciando la scomparsa di suo figlio. Nel post anche una foto che ritrae lo stesso Malcom.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA