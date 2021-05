Il figlio di Costacurta choc: «Aggredito dalla polizia, mi hanno perforato un timpano»

Dal figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, accuse gravi alla polizia sul suo profilo Instagram. Il 16enne Achille, figlio dell’ex difensore del Milan e della showgirl ex Miss Italia, ha postato sul suo profilo foto e video in cui mostra una maglietta insanguinata, alcuni lividi sul corpo e il suo letto d’ospedale. Secondo il suo racconto, il giovane sarebbe stato aggredito dalla polizia.

«Mi hanno picchiato e mi hanno perforato il timpano, mi devo operare - scrive Achille - Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere». E ancora: «Grazie in particolare a Giovanni e ai suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiarmi e grazie ancora per avermi perforato il timpano». In un video invece Achille spiega: «Ora sono in ospedale a Parma, non sto tanto bene, devo operarmi». Per ora nessun commento dalle autorità o dalla polizia di Parma.

