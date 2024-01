Accoltellato al petto, grave un 26enne: «È stata la fidanzatina minorenne che viveva a casa sua»

di Redazione Web

Accoltellato 26enne italiano all'interno di un appartamento di via Falloppio a Padova. A colpirlo sarebbe stata una minorenne. Il fatto è accaduto nella notte tra l'11 e il 12 gennaio. Nell'abitazione, oltre alla vittima, c'era il ragazzo che ci vive e due ragazze, di cui una minorenne. Tutti sono italiani.

Cosa è successo

Intorno alle 4 è stato dato l'allarme e il 26enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni: sarebbe stato colpito da più coltellate al torace con un coltello da cucina (ancora non trovato). Il giovane è stato operato d'urgenza.

Le indagini

Le persone presenti nell'appartamento sono state accompagnate in caserma così da ricostruire la dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti. Allertata anche la Procura dei minori. A colpire il 26enne, secondo le primissime indiscrezioni, sarebbe stata la minorenne con la quale la vittima avrebbe instaurato una relazione sentimentale. Al momento non è scattato nessun fermo.

