Firenze, accoltellati due 17enni dopo una lite: «Non guardate le nostre fidanzate»

Lite e coltellate a Firenze per aver guardato le fidanzate durante una serata nei giardini della Fortezza da Basso. Due 17ennni sono stati colpiti e feriti con un coltello domenica sera, dopo cena, nei pressi della ruota panoramica, la nuova attrazione cittadina per le feste di Natale. Uno è stato raggiunto da una coltellata a un fianco, l'altro a una gamba. I ragazzi, entrambi albanesi, sarebbero stati aggrediti in una lite con due connazionali, più grandi d'età di loro, che poi sono fuggiti.

Leggi anche > Manuel morto a 17 anni, lutto cittadino a Ischia. Scuola chiusa, oggi i funerali

La lite sarebbe iniziata perché gli aggressori avrebbero accusato i 17enni di guardare le loro fidanzate. Prima sarebbero voltati insulti, poi uno dei due avrebbe estratto un coltello da una tasca per colpirli. I due minorenni sono stati portati al pronto soccorso, dove sono stati medicati con prima prognosi di 15 giorni. Sull'episodio indaga la polizia che avrebbe già individuato gli aggressori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA