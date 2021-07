Litiga con il vicino di casa e lo uccide a coltellate davanti al sottopasso

Lite tra vicini di casa finisce in tragedia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato accoltellato questa mattina a Novara, in via Valsesia. L'uomo portato dal 118 in ospedale non ce l'ha fatta.

È intervenuta la polizia che ha portato l'aggressore, anche lui 60 anni, in Questura a Novara. Dalle prime informazioni, sembra che fra i due ci fossero precedenti dissidi dovuti a discussioni di vicinato. La lite condominiale sarebbe sfociata oggi nell'accoltellamento avvenuto in strada, vicino ad un sottopassaggio. La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto e la dinamica dei fatti.

L'aggressore ha sferrato vari fendenti all'addome e alla schiena della vittima, che una volta ferito si è trascinato fino a un vicino bar per chiedere aiuto. "E' caduto a terra qui davanti, chiedeva aiuto", raccontano alcuni testimoni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 18:35

