Accoltella un 23enne alla stazione, ma è lui ad avere la peggio: si recide l'aorta nella colluttazione

Ha accoltellato un giovane, ma ad avere la peggio è stato proprio l'aggressore. La vittima, infatti è stato ferito in modo lieve ed è stato subito dimesso dall'ospedale, mentre l'uomo si è reciso l'aorta del braccio - durante la colluttazione - ed è tutt'ora ricoverato.

I carabinieri di San Bonifacio, in provincia di Verona, hanno arrestato un marocchino di 29 anni, per aver accoltellato un connazionale di 23 anni, ferendolo non in maniera grave. Diversamente, l'aggressore ha avuto la peggio recidendosi l'aorta del braccio durante la colluttazione. Mentre la vittima stata dimessa la stessa sera della lite dall'ospedale sambonifacese con alcuni punti di sutura, il 29enne è rimasto ricoverato a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, fino al momento del fermo.

La ricostruzione



Secondo quanto ricostruito dall'Arma l'indagato, senza fissa dimora, aveva aggredito il connazionale lo scorso 19 aprile scorso, davanti all'autostazione dei bus nel comune dell'est veronese. L'uomo, in preda ad un raptus di ira ha colpito con due coltellate il 23enne, ma durante la colluttazione si è ferito con l'arma che impugnava, recidendosi appunto un'arteria del braccio.

