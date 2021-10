Accoltella la moglie e tenta il suicidio: la donna gravissima, lui arrestato dai carabinieri

Ha accoltellato la moglie, ferendola gravemente, poi ha tentato di suicidarsi usando la stessa arma da taglio. Ora la donna si trova ricoverata all'ospedale Torrette di Ancona, sottoposta ad un intervento chirurgico, mentre il marito è piantonato dai carabinieri in ospedale.

È accaduto, intorno alle 6.30, a Moie, frazione di Maiolati Spontini (Ancona). I due coniugi, lui 45enne e lei 35enne, sono stranieri e il movente del tentato omicidio-suicidio è da ricercarsi nella gelosia dell'uomo. La donna, ferita all'addome, si trova in condizioni disperate e lotta tra la vita e la morte, mentre il marito ha riportato ferite molto più superficiali. In casa c'erano anche i due figli piccoli della coppia, che non avrebbero assistito al fatto.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Jesi e l'uomo sarà ora ascoltato dal pm Irene Bilotta. La Procura di Ancona sta procedendo per tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 16:38

