Coltellate alla moglie per la fine della relazione, ferisce anche la figlia piccola. La donna rischia la vita

Dramma in un'abitazione a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Un 30enne marocchino ha tentato di uccidere la moglie a coltellate ed ha ferito anche una delle figlie. L'uomo è stato subito arrestato dai carabinieri di Città della Pieve, in collaborazione con i colleghi del reparto operativo del comando provinciale di Perugia. La Procura ha formulato nei suoi confronti l'accusa di tentato omicidio.

Mentre fortunatamente le condizioni della piccola non sembrano essere gravi, diversa invece è la situazione per la madre dal momento che la donna sarebbe stata colpita da diverse coltellate. È stata infatti sottoposta ad operazione d'urgenza e le sue condizioni sono al momento particolarmente gravi.

La ricostruzione

La follia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si è scatenata nel notte tra giovedì e venerdì al culmine di una lite per cause in corso di accertamento ma verosimilmente connesse alla fine della loro relazione, aveva attinto ripetutamente con un coltello la propria compagna convivente.

Quando sul posto è giunto il personale del 118, allertato da un parente della coppia e da un vicino che aveva udito le urla nel cuore della notte, l’aggressore si è dato alla fuga a piedi per le vie del centro cittadino.

Le ricerche, attivate nell’immediatezza e svolte dai militati di Città della Pieve, della locale Stazione e da personale della Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del Battaglione CC Toscana di Firenze hanno permesso di rintracciare il 34enne presunto responsabile alle successive ore 03:00, bloccandolo nel centro abitato, con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue.

La vittima, coetanea dell’aggressore, è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Perugia, dove è stata immediatamente sottoposta a delicato intervento chirurgico, trovandosi in grave pericolo di vita a seguito delle gravi lesioni e dell’emorragia conseguente ai numerosi fendenti che l’hanno interessata al polmone e all’intestino.

Nel corso dell’aggressione è stata colpita anche la figlia della coppia, di 5 anni, che pare si trovasse in braccio alla mamma, attinta dalla lama dall’arma bianca agli arti inferiori.

Sono attualmente in corso accertamenti, anche di natura tecnico-scientifico da parte di Carabinieri della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Perugia, volti a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e ricostruire nel dettaglio l’accaduto, così come sono in atto le ricerche dell’arma di cui il presunto aggressore si sarebbe sbarazzato nel corso della fuga.

