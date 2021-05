Accoltella la ex e uccide il figlio ventenne che voleva difenderla: lei è gravissima. Caccia al killer in fuga

Un ragazzo di 20 anni, Mirko Farci, è stato ucciso all'alba di stamattina a Tortolì, in Ogliastra (Sardegna) mentre difendeva la madre 50enne, Paola Piras, da un'aggressione. A ferire la donna sarebbe stato un pakistano di 29 anni, ex compagno di lei, che l'ha accoltellata per poi uccidere il figlio ventenne che era intervenuto per proteggerla. Il delitto è avvenuto in via Monsignor Virgilio nella casa della donna, in pieno centro.

La madre della vittima è stata soccorsa dal 118 e si trova ora ricoverata all'ospedale di Lanusei. Secondo le prime informazioni il ragazzo ha cercato di proteggere la madre dalla furia omicida dall'ex compagno che si è introdotto nella notte nella casa, violando la misura del divieto di avvicinamento che gli era stata inflitta dai giudici di Lanusei per maltrattamenti nei confronti della donna.

Il 29enne è ora in fuga ed è ricercato in tutta l'Ogliastra: era stato arrestato per maltrattamenti e destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna. Sul posto un enorme dispiegamento di forze: i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, del Reparto Operativo e le Squadriglie del Comando provinciale di Nuoro. I militari cercano di chiarire la dinamica del delitto e danno la caccia all'uomo in tutta l'Ogliastra.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA