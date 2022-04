Ancona: pazza di gelosia, accoltella il fidanzato dopo la sua festa di compleanno

Il party di compleanno è finito nel peggiore dei modi a Numana (Ancona), con una lite furibonda al culmine della quale lei ha accoltellato lui, il fidanzato, che era anche il festeggiato. Il trentenne è stato portato all'ospedale dal 118 per una ferita al fianco: per fortuna non è grave, è stato dimesso con sette giorni di prognosi.

La compagna, invece, una 35enne d'origine ucraina, da tempo residente a Numana, è stata arrestata dai carabinieri per averli aggrediti e minacciati nel momento in cui veniva ammanettata. È successo la notte scorsa all'interno di un'abitazione di Numana, dove la coppia convive.

La coltellata sarebbe stata inferta dalla donna attorno alle 2,45, quando i due erano rientrati a casa dopo una serata trascorsa a festeggiare e a bere con gli amici. La violenta lite sarebbe scoppiata per motivi di gelosia: all'improvviso, il fendente, per fortuna di striscio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 22:49

