Accende il fuoco per il caffè: esplode la cucina. Donna avvolta dalle fiamme

Ustionata nell'esplosione della sua cucina mentre prepara il caffè. È ricoverata in ospedale a Portogruaro (Venezia) una penionata che nel pomeriggio è stata investita dalla fiammata. La donna - 84 anni - ha riportato ustioni in testa e alla fronte.



È accaduto nel pomeriggio, verso le 16, in via Vado a Giussago di Portogruaro. A casa c'era la donna con la figlia ed un'amica. Quando l'84enne ha acceso il fuoco per preparare il caffè, si è verificata un'esplosione con una fiammata che ha avvolto la donna. Soccorsa dai famigliari, è stata poi presa in cira dal personale medico che l'ha trasferita in ospedale. A Giussago sono poi arrivati i Vigli del fuoco che hanno messo in sicurezza la abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Villanova, diretti dal maresciallo Simone Muccin, non è escluso che all'origine del botto via sia una fuoriuscita di gas metano. Sarebbe quindi bastata la scintilla della cucina per innescare l'incendio. Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 19:34

