Abusi sessuali sulla figlia di 9 anni della convivente, carabiniere condannato a 10 anni di carcere

Il gup del Tribunale di Firenze Anna Liguori ha, in un processo in rito abbreviato, ildella provincia diche era accusato di aver, figlia della convivente.Il pm Beatrice Giunti aveva chiesto 12 anni. Disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale di Grosseto, con l'accusa di favoreggiamento, per tre donne: la stessa convivente del carabiniere, ossia la mamma della bambina, e due amiche di famiglia.La vicenda di abusi sulla minore, una bimba di neanche 10 anni, emersero grazie alla nonna materna che si era allarmata per i comportamenti della piccola e decise di contattare la polizia.