Abusi sessuali su un disabile di 19 anni: arrestato un richiedente asilo del Gambia

Giovedì 3 Ottobre 2019

Uni è statodalla Squadra Mobile della questura dicon l'accusa di, residente nel capoluogo valtellinese. La vittima è stata attratta con un inganno all'interno della camera occupata dall'aggressore, che è, in un Centro di accoglienza per migranti della città e qui, secondo il racconto del disabile e le indagini, è avvenuto il tentativo di violenza sessuale.Leggi anche >Il 19enne è riuscito a sfuggire e una volta tornato a casa ha raccontato l'accaduto ai genitori, i quali hanno rintracciato il trentenne e lo hanno aggredito in una via cittadina. Mentre era in corso il pestaggio, è intervenuto l'equipaggio di una volante; così è scattata l'indagine che ha portato al fermo del presunto violentatore.Il gip del Tribunale di Sondrio, Carlo Camnasio, sulla base degli elementi raccolti dai detective della sezione Reati contro la persona ha convalidato l'arresto disponendo che il 30enne resti rinchiuso in carcere. C'e il sospetto che abbia agito con un complice e le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Stefano Latorre, proseguono nel più stretto riserbo.