Abusi sul nipotino di dieci anni: arrestato lo zio 57enne

È accusato di avere abusato del nipotino di soli 10 anni. L'uomo, 57 anni,di Castellammare di Stabia (Napoli) rintracciato è stato arrestato a Saronno (Varese). Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, gli agenti del commissariato stabiese e della Squadra Mobile di Varese.



Secondo le indagini degli agenti di Castellammare di Stabia, è stato permesso di accertare che «in tre distinte occasioni - come scrive in una nota il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso - anche approfittando del rapporto di parentela esistente tra la vittima e lo zio, quest'ultimo aveva fatto entrare nella sua abitazione, a Castellammare di Stabia, il nipote costringendolo ad avere rapporti sessuali con sé». Il destinatario del provvedimento restrittivo, rintracciato a Saronno presso il domicilio del fratello, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 14:17

