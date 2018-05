Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CASTELFRANCO - Di lui si fidavano tutti. Daiagli, daiai. Ma di quella fiducia se ne sarebbe approfittato in più occasioni, tra gli spogliatoi e gli uffici dei campi da calcio, allungando le mani eiscritti alla società di cui è factotum e presidente. Non singoli episodi, ma gesti ripetuti nel tempo che nessuno dei bambini coinvolti,, aveva avuto mai il coraggio di raccontare. Almeno fino a poche settimane fa quando uno di loro si è confidato con la mamma e ha descritto le violenze subite fra le mura degli impianti sportivi.La donna si è quindi rivolta ai carabinieri che, nel giro di pochi giorni, sentiti in ambiente protetto tre ragazzini che hanno confermato di esser stati sottoposti alle stesse morbose attenzioni, hanno ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del responsabile,(non indicheremo il nome per tutelare l'identità delle giovani vittime, ndr). L'uomo è accusato di violenza sessuale su minori aggravata e continuata, e da mercoledì scorso è agli arresti domiciliari...