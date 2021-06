Abruzzo, la gaffe di Marsilio: «Siamo bagnati da tre mari ma non abbiamo un'Autorità portuale»

Una giusta rivendicazione, condita però da una clamorosa gaffe, quella di Marco Marsilio. Durante un intervento in Consiglio regionale, il presidente della Regione Abruzzo ha attaccato i suoi predecessori per la mancanza di una Autorità portuale: «Siamo l'unica regione bagnata da tre mari senza averne una propria».

«Se togliamo la Basilicata ed il Molise, l'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia su tre mari (Adriatico, Tirreno, Jonio) che non ha un sistema di Autorità portuale. Ci sono regioni che ne hanno addirittura due o tre. In Abruzzo non esiste, è colpa mia?», la rivendicazione di Marco Marsilio.

La gaffe non è sfuggita all'opposizione e il video sul web ha suscitato parecchia ironia. L'Abruzzo, infatti, è bagnato dal solo mare Adriatico. Marco Marsilio, però, non l'ha presa benissimo, come si evince da una nota: «Nel giorno in cui vengono messi a nudo i suoi errori, il Pd cerca di spostare l'attenzione generale su una frase del presidente Marsilio. Il concetto è che all'Abruzzo manca una Autorità portuale propria. Se poi a qualche consigliere di minoranza piace buttare un discorso serio in burletta, possiamo pure accontentarlo aggiungendo che l'Abruzzo, oltre ad affacciarsi su tre mari, ha anche le Alpi e il Lago di Garda. Se basta così poco per farli contenti…».

