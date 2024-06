«In ospedale dopo un aborto spontaneo, mi hanno negato gli assorbenti e qualsiasi tipo di conforto. È stato un inferno»

di Redazione web

È stata trattata male per tutto il tempo di permanenza all'ospedale dopo aver avuto un aborto spontaneo, le hanno negato assorbenti, parole di conforto, e l'hanno fatta attendere ore per l'intervento di raschiamento accanto a donne che invece stavano partorendo. Un caso di violenza ostetrica, denunciato a Fanpage da una donna che era alla sua prima gravidanza.

Quando Clara ha avuto un'emorragia interna è corsa dalla sua ginecologa, che le ha dovuto dare la brutta notizia: non c'era più nulla da fare. Il battito dell'embrione si era fermato e non cresceva più da 10 giorni. Le ha subito detto di dover andare in ospedale per procedere al più presto con il raschiamento, ma quando la donna ha contattato la struttura nessuno le ha saputo dare spiegazioni in merito all'intervento. «Ho cercato informazioni su internet perché loro non mi hanno detto nulla, non avevo la minima idea di cosa aspettarmi».

La terribile esperienza

Una volta arrivata nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale è venuta a conoscenza del fatto che le servissero degli assorbenti, ma non avendone a disposizione, perché nessuno le aveva fatto sapere niente, ha chiesto all'infermiera se ce ne fosse qualcuno disponibile nella struttura. La risposta ricevuta è stata: «Scusi, ma lei cosa pensa che è venuta a fare qui?».

Da qui ha tristemente capito che non sarebbe stato facile, a gravare ulteriormente su una situazione non proprio leggera. Quando chiedeva informazioni sbuffavano e insistevano a non voler fare niente per farle avere gli assorbenti, al punto che ha dovuto chiamare il suo compagno per chiedergli di andarli a comprare in farmacia e di lasciarli all'ingresso dell'ospedale.

Clara si aspettava giustamente che in un reparto simile il tatto nei confronti delle pazienti fosse la cosa più importante, «invece non solo non ho ricevuto mezza parola di conforto, ma sono stata trattata con disprezzo, quasi come fossi un'assassina».

Come se non bastasse, Clara è stata ricoverata nello stesso reparto delle partorienti, costretta quindi a sentire le urla e a vedere le altre donne che partorivano: «Mi hanno detto con sufficienza che un reparto apposito c'era, ma dato che non avevano posto dovevo stare lì».

Dopo aver atteso diverse ore per l'intervento è stata portata in sala operatoria, e al termine si è risvegliata in reparto, nuda e su una barella, con la finestra spalancata: «Stavo morendo di freddo. Accanto a me c'era una donna che urlava perché stava partorendo. Non ce l'ho fatta più a sopportare una situazione del genere, mi sono alzata, ho preso le mie cose e ho detto alle infermiere di portarmi immediatamente il foglio delle dimissioni perché volevo andare via».

«Dopo l'intervento non ho parlato per quasi due settimane. Per me quello era un momento delicato, era la prima gravidanza, ed è terminata con un aborto spontaneo. Mi sarei aspettata anche solo una persona che mi dicesse "non ti preoccupare andrà tutto bene"». Così purtroppo per lei non è stato, e conclude: «Spero che le cose cambino e ci sia più attenzione: deve partire da noi, da noi donne. Cominciamo a farci sentire».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 11:13

