«Abolite il numero unico 112». I medici: il doppio passaggio con il 118 fa perdere tempo

Un minuto di ritardo nelle operazioni di soccorso per arresto cardiaco riduce del 10% le speranze di vita dei pazienti. «Chi di noi è disponibile, per un solo minuto perso nelle operazioni di doppio passaggio tra 112 e 118, a cedere quel 10% di possibilità di tornare a vivere?». Mario Balzanelli, presidente SIS118 ha bocciato senza appello il numero unico di emergenza 112.Stroncatura condivisa pure da Filippo Anelli, presidente Federazione nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri: il numero unico impone «un doppio passaggio che rischia di far perdere tempo prezioso a chi deve chiamare i soccorsi», sottolineano nella nota congiunta. Del resto i casi riportati dalle cronache parlano chiaro.Il 9 agosto 2017 Valentina Ruggiu ha raccontato la morte del padre ad Albano Laziale mentre lei, con familiari e vicini, cercava invano di avere una risposta dal 112 che non fosse registrata. Valentina è stata messa in attesa più volte e quando le è stata data la disponibilità di un'ambulanza, il padre era morto da due minuti, 25 minuti. E sono stati ben 14 i minuti di attesa - e due le chiamate - a Trieste in data 8 maggio 2017 per un 56enne colpito da infarto.Negli ultimi anni, secondo Fnomceo, in Italia il Sistema di Emergenza Territoriale 118 «è stato depotenziato», con la «chiusura del 31% delle centrali operative, la progressiva demedicalizzazione» e quindi la scelta del numero unico 112 «che andrà a sostituire e non (come avviene in Francia e in Spagna), ad affiancare il 118». Balzanelli chiede allora di restituire ai cittadini «l'accesso diretto» al 118 in caso di pericolo di vita.riproduzione riservata ®