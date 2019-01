LEGGI ANCHE

«Il Signor Elvio ieri ci ha lasciato, ma siamo lieti di essere riusciti ad esaudire il suo desiderio». Così comincia il post dell'Asl di Imola. Un addio straziante, perché, malato terminale, ha chiesto prima di morire di poter trascorrere qualche minuto con Piero e Gilda, i suoi amati cani. E venerdì scorso le bestiole, felicissime, sono venute a salutare il loro padrone in ospedale.«Ci sono regole e procedure da rispettare - hanno scritto i medici dell'ospedale - ma umanizzare l'ospedale è anche questo e crediamo che debba essere fatto. Grazie agli operatori che si sono impegnati per questo piccolo ma importante gesto, a Maurizia Donattini e ai famigliari di Elvio che ci hanno spronati ed aiutati a fare del nostro meglio».Gli animali sono entrati con la museruola fino al capezzale del signor Elvio. La famiglia ha espletato tutte le procedure per ottenere il permesso e grazie all'aiuto prezioso di medici e operatori l'ultimo desiderio di Donattini è stato esaudito. Pochi giorni dopo l'uomo è morto.«Grazie di tutto anche se ieri ci ha spezzato il cuore - ha scritto sabato su Facebook la figlia, Maurizia Donattini - . Speriamo che tanti altri malati possano provare la stessa emozione che ha provato mio babbo poter avere i suoi cani vicino per un po’ so che lo abbiamo reso tanto felice perché anche loro fanno parte della nostra bella famiglia».