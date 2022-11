Abbandonano in auto il figlio di 4 anni, dovevano giocare ai videopoker: genitori denunciati

di Redazione Web

Due genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. La coppia ha lasciato il figlio di 4 anni solo in auto all'interno del parcheggio di una sala slot in località Amerique, a Quart, per giocare ai videopoker. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine la coppia ha deciso di lasciare il piccolo all'interno della macchina incustodita e dedicarsi al gioco d'azzardo.

La vicenda

L'episodio risalirebbe a qualche giorno fa, ma la polizia ne ha dato comunicazione solo oggi, mercoledì 16 novembre, spiegando che il bambino di 4 anni e mezzo è stato ritrovato dagli agenti di polizia di Aosta mentre non erano in servizio. L'allarme è scattato una volta sentito il pianto disperato del piccolo provenire dall'abitacolo. Il bambino si trovava chiuso nell'auto parcheggiata. A quel punto si sono attivati per trovare i genitori che hanno individuato all'interno del locale dove stavano giocando a videopoker.

Le indagini

I due coniugi, due cittadini cinesi, sono stati invitati a raggiungere il figlio mentre sono state avviate le indagini per fare luce sui fatti. La procura di Aosta ha indagato i due per abbandono di minore e, secondo quanto ricostruito dalle telecamere di sicurezza, i due si sono assentati per molto tempo.

