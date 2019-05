A tutto Pizza 2019, i professionisti del settore si danno appuntamento a Napoli

A TuttoPizza 2019, il Salone internazionale dedicato agli operatori professionali del settore a cura della Squisito Eventi in programma a Napoli sino a domani, tante novità e i dati del rapporto annuale del CNA Alimentare sul consumo della pizza in Italia.



I numeri dimostrano ampiamente che questo comparto è uno tra i più virtuosi dell’economia italiana. La produzione giornaliera, è di circa 8.000.000 di pizze al giorno per un totale di oltre 2 miliardi di pizze all’anno. I pizzaioli impiegati in queste attività sono circa 110.000, una cifra che arriva a 200.000 nei fine settimana. Sul territorio nazionale invece, i dati dicono che la regione Val d’Aosta si piazza al primo posto per incremento del prodotto pizza sul 2018 con un +55,6. Per distribuzione territoriale è invece l’Abruzzo ad occupare il gradino più alto del podio con 1 esercizio ogni 263 abitanti. La Campania è medaglia d’oro per numero di attività che producono pizza con 17.401 esercizi con 1 esercizio ogni 335 abitanti pari a 13,6% del totale. Infine, per numero di attività ristorazione con e senza somministrazione, vince la Calabria con 2061 esercizi pari al 55,4% del totale regionale. Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui tanti temi legati al food previste dal programma. Tra le novità della manifestazione, presentata anche la pizza dedicata alle Universiadi con tutti i colori della bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a breve a Napoli. Una base bianca con mozzarella di bufala e uscita dal forno una serie di topping colorati.



La pizza Universiadi è stata fatta da Simone Fortunato della Pizzeria Diaz in collaborazione con Teresa Iorio. TuttoPizza si presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle 20mila presenze Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d’Oltremare. Martedì 21 Maggio 2019, 14:29

