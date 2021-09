A "Storie italiane" il caso della "Setta delle bestie": il "Dottore", gli abusi e le violenze sulle giovani adescate

“Storie italiane” di Eleonora Daniele su RaiUno torna a parlare delle “Setta delle bestie”, un’organizzazione di Novara agli ordini di un misterioso personaggio chiamato “Dottore”, in cui figurano anche professionisti del posto, con il compito di adescare e indottrinare giovani ragazzi e ragazze per avviarli a incontri sessuali.

A "Storie italiane" il caso della "Setta delle bestie"

“Storie italiane” di Eleonora Daniele su RaiUno torna a parlare delle “Setta delle bestie”. L'inchiesta è partita grazie alla testimonianza di una ragazza trentenne, i cui abusi sono iniziati a 8 anni. Un famigliare, probabilmente una donna, la fa entrare in questo mondo, che all’inizio doveva essere magico ma poi si è trasformato in un contesto di Volenze, soprusi, abusi e manipolazioni. A partecipare all’organizzazione appunto professionisti come le psicologhe, dato che i luoghi in cui le future adepte venivano adescate erano centri ascolto e scuole di danza. Al momenti ci sono solo indagati, nessuno è rinviato a giudizio. Con lei altre ragazze hanno raccontato i fatti, con più o meno le stesse esperienze. Era un uomo, chiamato “Lui” o “il Dottore” a gestire la vita delle ragazze, dagli studi al tipo di lavoro. Le giovani probabilmente erano isolate dalla loro famiglia, perché manipolate. La vicenda è andato avanti per trent’anni, ma dal 2010 non ci sarebbe più stato coinvolgimento di minori. All’interno della casa ci sarebbero di ancora delle persone, ma per via della fitta vegetazione è molto difficile riuscire a guardare all’interno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 17:30

