Bimbo di due anni sale sul cornicione al quarto piano. Era solo in casa col fatellino

Il figlio di 18 mesi si sente male in culla: corsa disperata in ospedale, muore poco dopo“

Da, a soli, sul cornicione al quarto piano. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti stamanio in una palazzina nel quartiere Bozzano di, nel complesso "Risanamento Napoli".Un bambino di due anni, rimasto solo in casa col fratellino di cinque, è riuscito ad arrampicari su una finestra e da lì passare al, rischiando di cadere nel vuoto dal quarto piano. Alcuni testimoni hanno immediatamente chiamato la polizia, giunta subito sul posto assieme ai vigili del fuoco. Solo in quel momento è rientrata la madre dei bambini e il piccolo è stato messo in salvo. Non finisce qui, però. Lasta cercando di accertare il motivo per il quale i due bambini si trovassero da soli in casa.