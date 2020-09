Scuole e asili, rientro ad ostacoli. La campania rimanda il via al 24 settembre

A sei mesi dal lockdown hanno riaperto le prime scuole tra sollievo e preoccupazioni di genitori e studenti. E polemiche, soprattutto politiche. La principale ha visto protagonisti la ministra Azzolina e il leader della Lega Matteo Salvini, che si prepara a raccogliere in piazza le firme a sostegno della richiesta di dimissioni della titolare dell'Istruzione.



La campanella è tornata a suonare per 91.797 alunni dell'Alto Adige. E per i piccoli di un luogo simbolo dell'emergenza Covid, il Comune di Vò che registrò il 21 febbraio scorso il primo decesso italiano e che divenne in Veneto la prima zona rossa. I banchi completi di arredi anti-virus sono tornati nella scuola trasformata in quei difficili giorni in un «laboratorio prelievi» per uno screening di massa che coinvolse l'intera popolazione.



Alcune scuole sono state riaperte anche a Torino (la Nigra e il Liceo classico D'Azeglio) e Milano (tra gli altri il liceo Beccaria). Il capoluogo lombardo è la prima delle grandi città a ripartire con asili e nidi comunali per 19mila bambini, che diventeranno 30mila a regime quando saranno terminati gli inserimenti. Non tutto però è filato liscio. Una materna non ha potuto aprire per la presenza di topi e una polemica si è aperta sui dispositivi di protezione previsti per il personale, dopo la foto postata da un'educatrice, bardata con camice di plastica, mascherina e visiera che poneva il problema di come presentarsi in queste condizioni a bambini di due anni dopo sei mesi di stop (foto).



La vera prova generale è attesa per il 14 settembre quando riapriranno la gran parte delle scuole in tutta Italia. Non tutte però: in Friuli si ricomincerà il 16 settembre, in Sardegna il 22, e in 5 regioni si ripartirà dopo le elezioni regionali: perché a Puglia, Calabria, Basilicata e Abruzzo, si è aggiunta la Campania, che ha anche deciso di rendere obbligatorio lo screening per tutto il personale scolastico, con risultati dei tamponi in 24 ore, e di acquistare termoscanner per la misurazione della febbre a scuola. Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 08:53

