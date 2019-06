A Chi l'ha Visto le storie delle vittime delle truffe romantiche: tra le foto rubate anche quella del principe Harry

Mercoledì 19 Giugno 2019, 23:07

«Sono stati i due mesi più felici della mia vita», dice la giovane infermiera Laura ai microfoni di«Con il vostro aiuto voglio rivelare tutto a mio marito», sono le parole di un'altra vittima delleL'inchiesta del programma di Rai Tre si allarga, così come aumentano le foto rubate usate dai truffatori. Nel tabellone figura persino il volto deltra le persone più note del pianeta.«Sapeva cosa volevo sentire - continua Laura - mi faceva stare bene. Avevo accettato una richiesta di amicizia suEra gentile, normale. Un vedovo con una figlia da crescere da solo. Voleva trovarle una mamma alla sua bambina e io sembravo una ragazza con la testa sulle spalle. Mi ha chiesto 50mila euro per sbloccare un'eredità e quando mi ha suggerito di ricorrere a un usuraio ho capito di essere stata truffata...»Sul perché sia caduta nella trappola spiega: «Riescono in qualche modo a entrare nel tuo sogno e fanno di tutto per farti credere che possa essere reale. I soldi sono finiti su un conto corrente nigeriano. Oltre al danno economico, quello che pesa di più è il danno emotivo. Vedo la vicenda come profonda delusione verso me stessa». Poi lascia trapelare di aver creduto all'amore perché non è mai stata sicura del suo aspetto fisico: «Non era bellissimo, ma una persona normale che si poteva legare anche a una ragazza tonda e bruttina»Tra le vittime anche una donna di 55 anni, sposata e madre di due figlie. Oltre a fornire una testimonianza, ha anche chiesto aiuto alla trasmissione per raccontare il colpo di fulmine virtuale a suo marito. «Si è aggiustato tutto, mi ha perdonato. Ci vorrà un po' di tempo, ma ora mi sento libera», le parole della donna.